Bild: Сбитие одного дрона в Польше стоило НАТО 400 000 евро. Ищут альтернативу
Сбитие одного из российских дронов, которые 10 сентября залетели в Польшу, обошлось НАТО в 400 000 евро. Однако альянс намерен рассмотреть альтернативные варианты противодействия российским провокациям, передает Bild.
По информации немецкой газеты, пилоты истребителей F-35 били по дронам ракетами AIM-9 Sidewinder. Запуск одной такой ракеты стоит свыше 400 000 евро, а стоимость российских БпЛА не превышает нескольких тысяч евро.
"В долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла", – сказал Bild неназванный высокопоставленный офицер НАТО.
Как утверждает газета, в НАТО рассматривают три варианта будущего противодействия российским провокациям.
Первый – альянс мог бы развернуть дополнительные средства противовоздушной обороны на восточном фланге. Речь идет об истребителях, системах Patriot и IRIS-T, а также военных.
Второй вариант – возможен запуск миссии сдерживания нарушений воздушного пространства по аналогии с "Балтийским часовым", где задействованы военные корабли, подводные лодки, разведывательные самолеты и беспилотники. Эта миссия нужна для предотвращения саботажа подводных кабелей и мониторинга российского теневого флота.
Однако по информации Bild, пока неясно, хотят ли союзники по НАТО еще одну миссию сдерживания.
Третий вариант – НАТО может взять пример с Украины, у которой есть "более эффективные средства защиты" от дронов РФ. Например, звуковые датчики для обнаружения жужжащих дронов ил мобильные огневые группы.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что, кроме обломков дронов, нашли фрагменты ракеты.
- В ответ на российские дроны Швеция срочно направляет помощь Польше – средства противовоздушной обороны и самолеты.
- Канцлер Германии Мерц заявил, что ПВО сработала не так хорошо, как должна была. Этот инцидент вызовет дискуссии в НАТО и ЕС.
