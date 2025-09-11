Bild: Сбитие одного дрона в Польше стоило НАТО 400 000 евро. Ищут альтернативу

Один из вариантов предполагает, что НАТО может перенять опыт Украины по противодействию дронам

Найденный российский дрон (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

Сбитие одного из российских дронов, которые 10 сентября залетели в Польшу, обошлось НАТО в 400 000 евро. Однако альянс намерен рассмотреть альтернативные варианты противодействия российским провокациям, передает Bild.

По информации немецкой газеты, пилоты истребителей F-35 били по дронам ракетами AIM-9 Sidewinder. Запуск одной такой ракеты стоит свыше 400 000 евро, а стоимость российских БпЛА не превышает нескольких тысяч евро.

"В долгосрочной перспективе использование F-35 против беспилотников не имеет военного смысла", – сказал Bild неназванный высокопоставленный офицер НАТО.

Как утверждает газета, в НАТО рассматривают три варианта будущего противодействия российским провокациям.

Первый – альянс мог бы развернуть дополнительные средства противовоздушной обороны на восточном фланге. Речь идет об истребителях, системах Patriot и IRIS-T, а также военных.

Второй вариант – возможен запуск миссии сдерживания нарушений воздушного пространства по аналогии с "Балтийским часовым", где задействованы военные корабли, подводные лодки, разведывательные самолеты и беспилотники. Эта миссия нужна для предотвращения саботажа подводных кабелей и мониторинга российского теневого флота.

Однако по информации Bild, пока неясно, хотят ли союзники по НАТО еще одну миссию сдерживания.

Третий вариант – НАТО может взять пример с Украины, у которой есть "более эффективные средства защиты" от дронов РФ. Например, звуковые датчики для обнаружения жужжащих дронов ил мобильные огневые группы.