Rzeczpospolita: Дом в Польше мог повредить не дрон, а ракета с польского самолета F-16

Ракета не разорвалась, так как могли сработать предохранители

Поврежденный дом в Польше (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

На дом в Польше, который пострадал 10 сентября во время нарушения российскими дронами воздушного пространства страны, могла упасть ракета с истребителя F-16. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на данные, полученные от анонимных собеседников из неназванных органов государственной безопасности.

Речь о доме в Вырыки-Воле под Влодавой, что недалеко от границы с Беларусью. Люблинская прокуратура идентифицировала остатки 17 дронов, но этот объект остается неопознанным.

"На данный момент объект не идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты", – сказано в кратком заявлении ведомства.

Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка заявила, что не может точно сказать, что именно упало на дом в Вырыках, ожидается заключение специального эксперта.

В жилом доме повреждена крыша и пробит потолок. Хозяева выжили, женщина рассказала польским медиа, что успела покинуть спальню за несколько минут до того, как обломки упали внутрь.

"Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не взлетела и не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя. Был российский авиаудар, и польская сторона оборонялась", – сказал собеседник Rzeczpospolita.

Длина ракеты около трех метров, а вес – свыше 150 кг.

По словам бывшего офицера военной разведки и аналитика подполковника Мацея Коровая, это был кинетический удар.

"Не было ни взрыва, ни детонации, как видно на фотографиях разрушенного дома", – сказал он.