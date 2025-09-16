Rzeczpospolita: Дом в Польше мог повредить не дрон, а ракета с польского самолета F-16
На дом в Польше, который пострадал 10 сентября во время нарушения российскими дронами воздушного пространства страны, могла упасть ракета с истребителя F-16. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на данные, полученные от анонимных собеседников из неназванных органов государственной безопасности.
Речь о доме в Вырыки-Воле под Влодавой, что недалеко от границы с Беларусью. Люблинская прокуратура идентифицировала остатки 17 дронов, но этот объект остается неопознанным.
"На данный момент объект не идентифицирован ни как беспилотник, ни как его фрагменты", – сказано в кратком заявлении ведомства.
Пресс-секретарь окружной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка заявила, что не может точно сказать, что именно упало на дом в Вырыках, ожидается заключение специального эксперта.
В жилом доме повреждена крыша и пробит потолок. Хозяева выжили, женщина рассказала польским медиа, что успела покинуть спальню за несколько минут до того, как обломки упали внутрь.
"Это была ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникли неполадки в системе наведения, и она не сработала. К счастью, она не взлетела и не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя. Был российский авиаудар, и польская сторона оборонялась", – сказал собеседник Rzeczpospolita.
Длина ракеты около трех метров, а вес – свыше 150 кг.
По словам бывшего офицера военной разведки и аналитика подполковника Мацея Коровая, это был кинетический удар.
"Не было ни взрыва, ни детонации, как видно на фотографиях разрушенного дома", – сказал он.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что, кроме обломков дронов, нашли фрагменты ракеты.
- По данным Welt, пять российских дронов летели к базе НАТО в Польше.
- 11 сентября Трамп заявил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". В то же время Сикорский это опроверг.
- Как сообщало Bild, сбивание одного дрона в Польше стоило НАТО 400 000 евро – поднимали F-35 и использовали ракеты AIM-9 Sidewinder. Ищут альтернативу на будущее.
