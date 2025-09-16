"Руки геть від польських солдатів". Туск відповів Навроцькому щодо пошкодження будинку під Любліном

Про обставини інциденту у Вириках-Волі повідомлять після завершення розслідування, акцентував глава польського уряду

Дональд Туск (Фото: Andrzej Jackowski / EPA)

Усю відповідальність за пошкодження будинку під Любліном несе Росія, яка здійснила провокацію з застосуванням дронів проти Польщі, заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. У такий спосіб він зреагував на вимогу президента країни Кароля Навроцького надати пояснення стосовно даних, що інцидент могла спричинити ракета з винищувача F-16.

"Вся відповідальність за пошкодження будинку у Вириках лягає на авторів провокації з використанням дронів, тобто на Росію. Про всі обставини інциденту відповідні служби поінформують громадськість, уряд і президента після завершення розслідування. Руки геть від польських солдатів", – акцентував Туск.

Раніше, 16 вересня, польська газета Rzeczpospolita повідомила, що на будинок у селі Вирики-Воля, який постраждав під час порушення дронами РФ повітряного простору Польщі, могла впасти ракета з винищувача F-16.

У відповідь польський керівник Навроцький заявив, що очікує від уряду "негайного прояснення інциденту".