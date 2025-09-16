"Руки прочь от польских солдат". Туск ответил Навроцкому насчет повреждения дома

Об обстоятельствах инцидента в Вырыках-Воле сообщат после завершения расследования, акцентировал глава польского правительства

Дональд Туск (Фото: Andrzej Jackowski / EPA)

Всю ответственность за повреждение дома под Люблином несет Россия, которая осуществила провокацию с применением дронов против Польши, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Таким образом он среагировал на требование президента страны Кароля Навроцкого предоставить объяснения насчет данных, что инцидент могла вызвать ракета с истребителя F-16.

"Вся ответственность за повреждение дома в Вырыках ложится на авторов провокации с использованием дронов, то есть на Россию. Обо всех обстоятельствах инцидента соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента после завершения расследования. Руки прочь от польских солдат", – акцентировал Туск.

Ранее, 16 сентября, польская газета Rzeczpospolita сообщила, что на дом в селе Вырики-Воля, который пострадал во время нарушения дронами РФ воздушного пространства Польши, могла упасть ракета с истребителя F-16.

В ответ польский руководитель Навроцкий заявил, что ожидает от правительства "немедленного прояснения инцидента".