"Руки прочь от польских солдат". Туск ответил Навроцкому насчет повреждения дома
Всю ответственность за повреждение дома под Люблином несет Россия, которая осуществила провокацию с применением дронов против Польши, заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Таким образом он среагировал на требование президента страны Кароля Навроцкого предоставить объяснения насчет данных, что инцидент могла вызвать ракета с истребителя F-16.
"Вся ответственность за повреждение дома в Вырыках ложится на авторов провокации с использованием дронов, то есть на Россию. Обо всех обстоятельствах инцидента соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента после завершения расследования. Руки прочь от польских солдат", – акцентировал Туск.
Ранее, 16 сентября, польская газета Rzeczpospolita сообщила, что на дом в селе Вырики-Воля, который пострадал во время нарушения дронами РФ воздушного пространства Польши, могла упасть ракета с истребителя F-16.
В ответ польский руководитель Навроцкий заявил, что ожидает от правительства "немедленного прояснения инцидента".
- 10 сентября стало известно, что в Люблинском воеводстве повреждения получили крыша дома и автомобиль на фоне российской дроновой атаки.
Комментарии (0)