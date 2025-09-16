Навроцкий хочет объяснений после статьи о том, что крышу дома разрушила ракета с F-16
Президент Польши Кароль Навроцкий хочет объяснений после публикации медиа Rzeczpospolita о том, что крышу дома под Люблином в утро вторжения российских БпЛА повредил не дрон, а ракета с истребителя F-16. Об этом сообщило RMF24.
Бюро национальной безопасности обнародовало реакцию Навроцкого на материал издания Rzeczpospolita.
"Президент ожидает от правительства немедленного прояснения инцидента в Вырыках. Правительство обязано использовать все инструменты и институты для быстрого решения этого вопроса", – говорится в заявлении.
Навроцкий отметил, что нет согласия на сокрытие информации. В условиях дезинформации и гибридной войны те сообщения, что поступают полякам, должны проверяться и подтверждаться.
В заявлении также говорится, что ни Бюро национальной безопасности, ни сам президент Польши не были проинформированы о результатах расследования относительно разрушенного дома.
Ни премьер-министр Польши Дональд Туск, ни министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш пока не отреагировали на просьбу о разъяснении.
- 10 сентября стало известно, что в Люблинском воеводстве повреждения получили крыша дома и автомобиль на фоне российской дроновой атаки.
- 16 сентября Rzeczpospolita сообщила, что на дом в Польше, пострадавший во время нарушения российскими дронами воздушного пространства страны, могла упасть ракета с истребителя F-16.
