Навроцький хоче пояснень після статті про те, що дах будинку зруйнувала ракета з F-16
Пошкоджений будинок (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Президент Польщі Кароль Навроцький хоче пояснень після публікації медіа Rzeczpospolita про те, що дах будинку під Любліном у ранок вторгнення російських БпЛА пошкодив не дрон, а ракета з винищувача F-16. Про це повідомило RMF24.

Бюро національної безпеки оприлюднило реакцію Навроцького на матеріал видання Rzeczpospolita.

Читайте також
"Без звичайного бурмотіння". Світові лідери реагують на атаку Росії дронами по Польщі

"Президент очікує від уряду негайного прояснення інциденту у Вириках. Уряд зобов’язаний використати всі інструменти й інституції для швидкого розв'язання цього питання", – йдеться у заяві.

Навроцький зазначив, що немає згоди на приховування інформації. В умовах дезінформації та гібридної війни ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися й підтверджуватися.

У заяві також ідеться, що ні Бюро національної безпеки, ні сам президент Польщі не були поінформовані про результати розслідування щодо зруйнованого будинку.

Ні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, ні міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш поки що не відреагували на прохання про роз'яснення.

  • 10 вересня стало відомо, що у Люблінському воєводстві пошкоджень зазнали дах будинку й автомобіль на тлі російської дронової атаки.
  • 16 вересня Rzeczpospolita повідомила, що на будинок у Польщі, який постраждав під час порушення російськими дронами повітряного простору країни, могла впасти ракета з винищувача F-16.
Читайте також
Росія збирає дані про Польщу: стан ППО, час реакції та розвідка – все про атаку дронів
ПольщаБПЛАКароль Навроцький