Навроцький хоче пояснень після статті про те, що дах будинку зруйнувала ракета з F-16
Президент Польщі Кароль Навроцький хоче пояснень після публікації медіа Rzeczpospolita про те, що дах будинку під Любліном у ранок вторгнення російських БпЛА пошкодив не дрон, а ракета з винищувача F-16. Про це повідомило RMF24.
Бюро національної безпеки оприлюднило реакцію Навроцького на матеріал видання Rzeczpospolita.
"Президент очікує від уряду негайного прояснення інциденту у Вириках. Уряд зобов’язаний використати всі інструменти й інституції для швидкого розв'язання цього питання", – йдеться у заяві.
Навроцький зазначив, що немає згоди на приховування інформації. В умовах дезінформації та гібридної війни ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися й підтверджуватися.
У заяві також ідеться, що ні Бюро національної безпеки, ні сам президент Польщі не були поінформовані про результати розслідування щодо зруйнованого будинку.
Ні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, ні міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш поки що не відреагували на прохання про роз'яснення.
- 10 вересня стало відомо, що у Люблінському воєводстві пошкоджень зазнали дах будинку й автомобіль на тлі російської дронової атаки.
- 16 вересня Rzeczpospolita повідомила, що на будинок у Польщі, який постраждав під час порушення російськими дронами повітряного простору країни, могла впасти ракета з винищувача F-16.
