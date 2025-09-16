Навроцький хоче пояснень після статті про те, що дах будинку зруйнувала ракета з F-16

Президент Польщі не був поінформований про результати розслідування щодо пошкодження будинку у Вириках

Пошкоджений будинок (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Президент Польщі Кароль Навроцький хоче пояснень після публікації медіа Rzeczpospolita про те, що дах будинку під Любліном у ранок вторгнення російських БпЛА пошкодив не дрон, а ракета з винищувача F-16. Про це повідомило RMF24.

Бюро національної безпеки оприлюднило реакцію Навроцького на матеріал видання Rzeczpospolita.

"Президент очікує від уряду негайного прояснення інциденту у Вириках. Уряд зобов’язаний використати всі інструменти й інституції для швидкого розв'язання цього питання", – йдеться у заяві.

Навроцький зазначив, що немає згоди на приховування інформації. В умовах дезінформації та гібридної війни ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися й підтверджуватися.

У заяві також ідеться, що ні Бюро національної безпеки, ні сам президент Польщі не були поінформовані про результати розслідування щодо зруйнованого будинку.

Ні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, ні міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш поки що не відреагували на прохання про роз'яснення.