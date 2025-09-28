Россияне били по Украине почти 600 БпЛА и более 40 ракет: атака длилась 12 часов

Последствия атаки в Киевской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 28 сентября россияне направили на Украину сотни беспилотников и десятки ракет, в том числе аэробаллистические "Кинжалы". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку.

По его словам, более 12 часов продолжалась массированная российская атака на Украину.

"Зверские удары, сознательный и целенаправленный террор против обычных городов – почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в частности "Кинжалы". Утром снова в нашем небе российско-иранские "шахеды", — написал глава государства.

Основными направлениями вражеской атаки были Киев и область, Запорожье, Хмельницкая, Сумская и Одесская области. В результате обстрела в столице повреждено здание Института кардиологии. Известно о четырех погибших в Киеве, среди которых 12-летняя девочка. Всего в Украине известно о минимум 40 раненых людей, среди которых есть и дети.

Зеленский акцентировал, что под обстрелом были предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Президент отметил, что эта подлая атака состоялась фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции.

"Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только на самое жесткое давление мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот. Мы будем и в дальнейшем наносить ответные удары, чтобы лишать Россию этих возможностей зарабатывать и принудить к дипломатии", — написал он.

Глава государства добавил, что каждый, кто хочет мира, должен поддержать усилия президента США Дональда Трампа и прекратить любой российский импорт.

ДОПОЛНЕНО В 11:05. Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что оккупанты применили ударные БпЛА, ракеты воздушного и морского базирования. В общей сложности было 643 средств воздушного нападения:

→ 593 беспилотника;

→ два реактивных БпЛА типа "Бандероль" из Курской области;

→ две аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой области;

→ 38 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области;

→ восемь крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Основное направление – Киев. По состоянию на 10:30 обезврежено 611 воздушных целей:

→ 566 вражеских БпЛА разных типов;

→ два реактивных БпЛА типа "Бандероль";

→ 35 крылатых ракет Х-101;

→ восемь крылатых ракет "Калибр".

Зафиксировано попадание пяти ракет и 31 ударного БпЛА на 16 локациях, падение сбитых (обломки) на 25 локациях.