Массированная атака 28 сентября: в Киеве трое погибших и 10 пострадавших – фото

Оккупанты попали в Институт кардиологии, там обнаружили двоих погибших, сообщила ГСЧС

Последствия в Киеве (Фото: ГСЧС)

В Киеве увеличилось количество погибших и пострадавших в результате массированной российской атаки. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его информации, по состоянию на 08:33 известно о двух погибших и 10 пострадавших.

Ткаченко добавил, что данные, вероятно, не окончательные.

Глава Киевской ГВА уточнил, что деблокированное на месте атаки в Соломенском районе тело, предварительно, принадлежит 12-летней девочке.

Впоследствии Ткаченко заявил, что в столице уже трое погибших, в том числе ребенок.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 08:30 последствия зафиксировали на 20 локациях в шести районах. Он заявил о восьми пострадавших и одной погибшей в Соломенском районе.

Мэр столицы уточнил, что в Дарницком районе обломки БпЛА упали на припаркованные авто, на проезжую часть, территорию детсада и частную усадьбу.

В Святошинском районе обломки упали на двухэтажное нежилое здание, где произошел пожар. Его уже ликвидировали. Также в Святошинском районе падение обломков зафиксировали во дворе жилого дома и на открытой территории.

В Голосеевском районе произошло падение обломков БпЛА на три частных дома.

В Соломенском районе в результате атаки произошло частичное разрушение и пожар на верхних этажах пятиэтажки. Пожар локализовали.

Также в результате атаки произошел пожар на третьем и четвертом этажах медучреждения. И падение обломков на частную усадьбу и нежилую застройку.

В Днепровском районе падение обломков БпЛА вызвало возгорание автомобилей на стоянке. Пожар ликвидировали.

В Оболонском районе обломки упали на нескольких локациях. В частности, на нежилую застройку. А также, предварительно, возле жилых домов.

ОБНОВЛЕНО В 09:05. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что повреждение жилой застройки и гражданской инфраструктуры есть в Соломенском, Святошинском Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах.

В Соломенском районе произошло попадание в пятиэтажное здание. Из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки. Спасены три человека, один человек травмирован.

По другому адресу произошло попадание в здание Института кардиологии. На месте обнаружены тела двух погибших. Пожар локализован.

В Голосеевском районе произошло попадание в одноэтажное частное строение. Произошло частичное разрушение крыши и стены здания. По другому адресу произошло повреждение и возгорание еще одного частного дома. Пожар был ликвидирован. Предварительно – без пострадавших.

В Святошинском, Дарницком и Днепровском районах предварительно без пострадавших.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС