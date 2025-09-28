Масована атака 28 вересня: у Києві троє загиблих і 10 постраждалих – фото

Окупанти влучили в Інститут кардіології, там виявили двох загиблих, повідомила ДСНС

Наслідки у Києві (Фото: ДСНС)

У Києві збільшилася кількість загиблих і постраждалих у результаті масованої російської атаки. Про це повідомив глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його інформацією, станом на 08:33 відомо про двох загиблих і 10 постраждалих.

Ткаченко додав, що дані, ймовірно, не остаточні.

Глава Київської МВА уточнив, що деблоковане на місці атаки в Соломʼянському районі тіло, попередньо, належить 12-річній дівчинці.

Згодом Ткаченко заявив, що в столиці вже троє загиблих, зокрема дитина.

Водночас мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 08:30 наслідки зафіксували у 20 локаціях у шести районах. Він заявив про вісім постраждалих та одну загиблу в Соломʼянському районі.

Мер столиці уточнив, що у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припарковані авто, на проїжджу частину, територію дитсадка та приватну садибу.

У Святошинському районі уламки впали на двоповерхову нежитлову будівлю, де сталася пожежа. Її вже ліквідували. Також у Святошинському районі падіння уламків зафіксували у дворі житлового будинку й на відкритій території.

У Голосіївському районі сталося падіння уламків БпЛА на три приватних будинки.

У Солом'янському районі внаслідок атаки сталося часткове руйнування і пожежа на верхніх поверхах п’ятиповерхівки. Пожежу локалізували.

Також внаслідок атаки сталася пожежа на третьому й четвертому поверхах медзакладу. Та падіння уламків на приватну садибу й нежитлову забудову.

У Дніпровському районі падіння уламків БпЛА спричинило загоряння автомобілів на стоянці. Пожежу ліквідували.

В Оболонському районі уламки впали на кількох локаціях. Зокрема, на нежитлову забудову. А також, попередньо, біля житлових будинків.

ОНОВЛЕНО О 09:05. Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що пошкодження житлової забудови та цивільної інфраструктури є у Соломʼянському, Святошинському Голосіївському, Дарницькому та Дніпровському районах.

В Соломʼянському районі сталось влучання в пʼятиповерховий будинок. З-під завалів деблоковано тіло 12-річної дівчинки. Врятовано трьох осіб, одна людина травмована.

За іншою адресою сталось влучання в будівлю Інституту кардіології. На місці виявлено тіла двох загиблих. Пожежу локалізовано.

В Голосіївському районі сталось влучання в одноповерховий приватний будинок. Сталось часткове руйнування даху та стіни будівлі.

За іншою адресою сталось пошкодження та загоряння ще одного приватного будинку. Пожежу ліквідували. Попередньо – без постраждалих.

У Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах, попередньо, без постраждалих.

Фото: ДСНС

