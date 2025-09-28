Институт кардиологии в Киеве продолжил работу после российской атаки – фото
Поврежденный из-за атаки РФ 28 сентября Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеско в Киеве продолжает работать, сообщило Министерство здравоохранения.
"Здание получило повреждения на уровне третьего-пятого этажей, но несмотря на атаку, учреждение продолжает работу. На месте работают все службы, ведется следствие и оценка ущерба", – говорится в публикации.
Из-за атаки оккупантов в Институте погибли медсестра и пациент, сообщал министр внутренних дел Игорь Клименко.
- В ночь на 28 сентября россияне запустили по Украине почти шесть сотен БпЛА и более 40 ракет – массированная атака продолжалась более 12 часов.
- В Киеве погибли четыре человека: в частности 12-летняя девочка. По всей Украине более 70 раненых, из них 14 – в столице.
- В результате российских ударов повреждены более 100 гражданских объектов – к ликвидации последствий в 11 областях привлечены свыше 1500 спасателей и полицейских.
