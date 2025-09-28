Институт кардиологии в Киеве продолжил работу после российской атаки – фото

Здание медучреждения в столице получило повреждения на уровне третьего-пятого этажей, есть погибшие

Фото: Facebook / МОЗ

Поврежденный из-за атаки РФ 28 сентября Институт кардиологии имени академика Н. Д. Стражеско в Киеве продолжает работать, сообщило Министерство здравоохранения.

"Здание получило повреждения на уровне третьего-пятого этажей, но несмотря на атаку, учреждение продолжает работу. На месте работают все службы, ведется следствие и оценка ущерба", – говорится в публикации.

Из-за атаки оккупантов в Институте погибли медсестра и пациент, сообщал министр внутренних дел Игорь Клименко.

