Из-за атаки РФ повреждены более 100 гражданских объектов, пострадали 70 человек – Клименко

К ликвидации последствий российской атаки в 11 регионах привлечены 1500 полицейских и спасателей

Последствия обстрела Киева (Фото: ГСЧС)

Более 12 часов Россия атаковала Украину, известно о повреждении сотни гражданских объектов и более 70 пострадавших. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, к ликвидации последствий в 11 регионах привлечено более 1500 спасателей и полицейских.

В Киеве работают на восьми локациях. Погибли четыре человека. Среди них – 12-летняя девочка, которую прижало бетонной плитой. В Институте кардиологии погибли медсестра и пациент. Еще одного человека нашли мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре.

Всего по Украине более 70 раненых по состоянию на 11:45. Во время ликвидации последствий обстрела произошел обвал конструкций – травмированы двое спасателей. Им оказывают медицинскую помощь.

Клименко отметил, что полицейские уже получили более 700 заявлений от граждан о поврежденном или уничтоженном имуществе. Количество обращений постоянно растет.

В Запорожье пострадали по меньшей мере 30 жителей многоэтажки, среди них – трое детей. В Черниговской, Николаевской, Одесской, Сумской и Днепропетровской областях спасатели уже ликвидировали все пожары. Используется роботизированная техника, чтобы уменьшить риски травмирования.

Всего в результате российских ударов повреждено более 100 гражданских объектов.

По последним данным данные главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, в Запорожье уже 31 раненый из-за утренней атаки. 10 человек сейчас в больнице. 21 пострадавший после помощи медиков на амбулаторном лечении.

Начальник Киевской ОВА Николай Калашник заявил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки на Киевскую область увеличилось до 28 человек. Среди них трое детей. В больницы доставили четырех человек – трех взрослых и одного ребенка. Они находятся в состоянии средней тяжести.