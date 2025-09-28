Через російську атаку пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів, постраждало 70 людей – Клименко

До ліквідації наслідків російської атаки в 11 регіонах залучено 1500 поліціянтів та рятувальників

Наслідки обстрілу Києва (Фото: ДСНС)

Понад 12 годин Росія атакувала Україну, відомо про пошкодження сотні цивільних об’єктів та понад 70 постраждалих. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, до ліквідації наслідків в 11 регіонах залучено понад 1500 рятувальників та поліціянтів.

У Києві працюють на восьми локаціях. Загинули четверо людей. Серед них – 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі.

Всього по Україні понад 70 поранених станом на 11:45. Під час ліквідації наслідків обстрілу стався обвал конструкцій – травмовано двох рятувальників. Їм надають медичну допомогу.

Клименко зазначив, що поліціянти вже отримали понад 700 заяв від громадян про пошкоджене чи знищене майно. Кількість звернень постійно зростає.

У Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед них – троє дітей. У Чернігівській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Дніпропетровській областях рятувальники вже ліквідували всі пожежі. Використовується роботизована техніка, щоб зменшити ризики травмування.

Загалом внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів.

За останніми даними глави Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, у Запоріжжі вже 31 поранений через ранкову атаку. 10 людей зараз у лікарні. 21 постраждалий після допомоги медиків на амбулаторному лікуванні.

Начальник Київської ОВА Микола Калашник заявив, що кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київську область збільшилася до 28 людей. Серед них троє дітей. До лікарень доставили чотирьох людей – трьох дорослих та одну дитину. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

ОНОВЛЕНО О 14:00. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки продовжує збільшуватися. У Запоріжжі вже 34 травмованих. Шестеро поранених ушпиталені, у тому числі й троє дітей. 28 людей на амбулаторному лікуванні, повідомив Федоров.

Водночас Калашник заявив, що у Київській області за допомогою звернулися 30 людей. Серед них троє дітей. У лікарнях перебуває четверо осіб, серед них одна дитина. Стан постраждалих середньої тяжкості. Вся необхідна допомога надається. Найбільша кількість постраждалих у Петропавлівській Борщагівці – 19.

Пошкодження зафіксовано в пʼяти районах: Бучанському, Фастівському, Бориспільському, Обухівському та Білоцерківському.