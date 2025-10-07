Міноборони показало нову ракету, яку прозвали "Пузатий Нептун": імовірні характеристики

Україна презентувала партнерам нову ракету "Нептун" з потовщенням посередині, про яку раніше нічого не було відомо

Ракета "Пузатий Нептун" (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

7 жовтня Міноборони презентувало премʼєр-міністерці Литви Інзі Ругінене, представникам НАТО та іншим іноземним гостям спроможності українського виробництва зброї. Зокрема, показали версію крилатої ракети "Нептун", яка до цього часу була невідомою, повідомляє Defense Express.

На фото показано ракету Р-360, що має незвичне потовщення у середині корпусу. Через це її в соцмережах прозвали "Пузатим Нептуном".

Наразі були відомі лише дві версії цієї ракети – протикорабельна Р-360 і так званий "Довгий Нептун" з імовірним індексом Р-360Л. Ракурс фото, оприлюдненого міністром оборони Денисом Шмигалем, не дає зіставити всі три версії ракети.

Однак військові аналітики зазначили, що діаметр "Пузатого Нептуна" відповідає протикорабельній версії (38 см). Розмах крил і загальна довжина, ймовірно, також такі самі – 4,5 метра без прискорювача.

Щодо потовщення, то портал Defense Express висунув припущення, що це можуть бути конформні баки з паливом, що дозволяють збільшувати дальність польоту ракети. У стандартного "Нептуна" заявлена дальність становить 280 км, а у "Довгого Нептуна" – 1000 км.

"Тому, враховуючи класичні градації цільових дальностей, цілком логічним буде зробити припущення, що "Пузатий Нептун" летить на 500 км", – кажуть аналітики.

Однак існує також варіант, що шляхом зменшення палива й дальності збільшується розмір бойової частини. Тому показана партнерам ракета також може мати дальність польоту в 300 км, а вагу бойової частини – понад 150 кг проти 260 кг у "Довгого Нептуна".

"Загалом демонстрація європейським партнерам "Нептуна" дійсно має дуже велике значення з метою залучення інвестицій у виробництво цих ракет. Бо той самий "Довгий Нептун" дійсно вийшов кращим за MdCN – єдину у Європі власну далекобійну крилату ракету", – пише Defense Express.