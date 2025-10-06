За рік Україна більш ніж вдвічі наростила виробництво САУ "Богдана"
За рік Україна більш ніж вдвічі збільшила виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" на місяць. Це слідує з заяви президента Володимира Зеленського, яку він зробив під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві.
"Ми змогли рекордно швидко і якісно налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії. Тільки наших "Богдан" ми виробляємо вже 40 на місяць – це серйозний результат", – розповів глава держави.
Також він повідомив, що у 2024 році Україна виготовила та поставила на фронт 2,4 млн мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру.
Рік тому, у жовтні 2024-го, Зеленський заявив, що Україна виготовляє 15 "Богдан" щомісяця, додавши, що "буває" і по 20 одиниць.
Якщо рахувати від 15, то за рік кількість "Богдан", які Україна виробляє на місяць, збільшилась у ~2.7 разів, якщо від 20 – то у 2 рази.
Слід зауважити, що у квітні 2024-го президент повідомляв, що Україна збільшила виробництво до 10 таких САУ на місяць (тобто у жовтні, за пів року, було зростання у 1,5 раза мінімум).
2С22 "Богдана" – українська колісна самохідна гаубиця. Стала першою українською САУ, розробленою під натовський калібр 155 мм. Дальність стрільби: 40-42 км осколково-фугасним, 45-60 км активно-реактивним снарядом.Над "Богданою" почали працювати у 2016 році, дослідний зразок був уже на параді до Дня Незалежності у 2018-му. Попередньо дослідницько-конструкторську роботу мали завершити у 2020, але за рік до цього проєкт фактично зупинився. Темп розробки втратили на понад рік, зокрема, через проблеми із закупівлею снарядів. До випробувань САУ повернулись у травні 2021 року, а попередні вогневі випробування завершили лише в січні 2022-го (детальніше тут).
Після повномасштабного вторгнення РФ "Богдана" отримала бойове хрещення у битві за острів Зміїний. У 2023 році систему офіційно прийняли на озброєння української армії.
- У вересні 2024 року глава Міноборони Данії повідомив, що королівство замовило в Україні 18 таких установок для ЗСУ у липні – і за два місяці українські захисники вже отримали системи. Чиновник зауважував, що в Європі це б зайняло декілька років.
- У квітні 2025-го, говорячи про "Богдану", тодішній керівник Мінстратегпрому Сметанін повідомив, що Україна виробляє більше самохідної артилерії, аніж усі країни вільного світу разом узяті.
