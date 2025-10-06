За рік Україна більш ніж вдвічі наростила виробництво САУ "Богдана"

САУ "Богдана" (Фото: Mark Claus Rassmussen / EPA)

За рік Україна більш ніж вдвічі збільшила виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" на місяць. Це слідує з заяви президента Володимира Зеленського, яку він зробив під час виступу на Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві.

"Ми змогли рекордно швидко і якісно налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії. Тільки наших "Богдан" ми виробляємо вже 40 на місяць – це серйозний результат", – розповів глава держави.

Читайте також Від сировини до оборонки. Як війна змінює структуру промисловості

Також він повідомив, що у 2024 році Україна виготовила та поставила на фронт 2,4 млн мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру.

Рік тому, у жовтні 2024-го, Зеленський заявив, що Україна виготовляє 15 "Богдан" щомісяця, додавши, що "буває" і по 20 одиниць.

Якщо рахувати від 15, то за рік кількість "Богдан", які Україна виробляє на місяць, збільшилась у ~2.7 разів, якщо від 20 – то у 2 рази.

Слід зауважити, що у квітні 2024-го президент повідомляв, що Україна збільшила виробництво до 10 таких САУ на місяць (тобто у жовтні, за пів року, було зростання у 1,5 раза мінімум).

ДОВІДКА. 2С22 "Богдана" – українська колісна самохідна гаубиця. Стала першою українською САУ, розробленою під натовський калібр 155 мм. Дальність стрільби: 40-42 км осколково-фугасним, 45-60 км активно-реактивним снарядом. Над "Богданою" почали працювати у 2016 році, дослідний зразок був уже на параді до Дня Незалежності у 2018-му. Попередньо дослідницько-конструкторську роботу мали завершити у 2020, але за рік до цього проєкт фактично зупинився. Темп розробки втратили на понад рік, зокрема, через проблеми із закупівлею снарядів. До випробувань САУ повернулись у травні 2021 року, а попередні вогневі випробування завершили лише в січні 2022-го (



Після повномасштабного вторгнення РФ "Богдана" отримала бойове хрещення Над "Богданою" почали працювати у 2016 році, дослідний зразок був уже на параді до Дня Незалежності у 2018-му. Попередньо дослідницько-конструкторську роботу мали завершити у 2020, але за рік до цього проєкт фактично зупинився. Темп розробки втратили на понад рік, зокрема, через проблеми із закупівлею снарядів. До випробувань САУ повернулись у травні 2021 року, а попередні вогневі випробування завершили лише в січні 2022-го ( детальніше тут ).Після повномасштабного вторгнення РФ "Богдана" отримала бойове хрещення у битві за острів Зміїний . У 2023 році систему офіційно прийняли на озброєння української армії.