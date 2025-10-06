За год Украина более чем вдвое увеличила производство САУ "Богдана"
Украина более чем вдвое увеличила производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" в месяц. Это следует из заявления президента Владимира Зеленского, которое он сделал во время выступления на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.
"Мы смогли рекордно быстро и качественно наладить производство нашей отечественной артиллерии. Только наших "Богдан" мы производим уже 40 в месяц – это серьезный результат", – рассказал глава государства.
Также он сообщил, что в 2024 году Украина изготовила и поставила на фронт 2,4 млн минометных и артиллерийских боеприпасов различного калибра.
Год назад, в октябре 2024-го, Зеленский заявил, что Украина производит 15 "Богдан" ежемесячно, добавив, что "бывает" и по 20 единиц.
Если считать от 15, то за год количество "Богдан", которые Украина производит в месяц, увеличилось в ~2.7 раз, если от 20 – то в 2 раза.
Следует заметить, что в апреле 2024-го Зеленский сообщал, что Украина увеличила производство до 10 таких САУ в месяц (то есть в октябре, через полгода, был рост в 1,5 раза минимум).
2С22 "Богдана" – украинская колесная самоходная гаубица. Стала первой украинской САУ, разработанной под натовский калибр 155 мм. Дальность стрельбы: 40-42 км осколочно-фугасным, 45-60 км активно-реактивным снарядом.Над "Богданой" начали работать в 2016 году, опытный образец был уже на параде ко Дню Независимости в 2018-м. Предварительно опытно-конструкторскую работу должны были завершить в 2020, но за год до этого проект фактически остановился. Темп разработки потеряли более чем на год, в частности, из-за проблем с закупкой снарядов. К испытаниям САУ вернулись в мае 2021 года, а предварительные огневые испытания завершили только в январе 2022-го (подробнее здесь).
После полномасштабного вторжения РФ "Богдана" получила боевое крещение в битве за остров Змеиный. В 2023 году систему официально приняли на вооружение украинской армии.
- В сентябре 2024 года глава Минобороны Дании сообщил, что королевство заказало в Украине 18 таких установок для ВСУ в июле – и через два месяца украинские защитники уже получили системы. Чиновник отмечал, что в Европе это бы заняло несколько лет.
- В апреле 2025-го, говоря о "Богдане", тогдашний руководитель Минстратегпрома Сметанин сообщил, что Украина производит больше самоходной артиллерии, чем все страны свободного мира вместе взятые.
