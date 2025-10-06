За год Украина более чем вдвое увеличила производство САУ "Богдана"

САУ "Богдана" (Фото: Mark Claus Rassmussen / EPA)

Украина более чем вдвое увеличила производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" в месяц. Это следует из заявления президента Владимира Зеленского, которое он сделал во время выступления на Международном форуме оборонных индустрий в Киеве.

"Мы смогли рекордно быстро и качественно наладить производство нашей отечественной артиллерии. Только наших "Богдан" мы производим уже 40 в месяц – это серьезный результат", – рассказал глава государства.

Читайте также От сырья до оборонки. Как война меняет структуру промышленности

Также он сообщил, что в 2024 году Украина изготовила и поставила на фронт 2,4 млн минометных и артиллерийских боеприпасов различного калибра.

Год назад, в октябре 2024-го, Зеленский заявил, что Украина производит 15 "Богдан" ежемесячно, добавив, что "бывает" и по 20 единиц.

Если считать от 15, то за год количество "Богдан", которые Украина производит в месяц, увеличилось в ~2.7 раз, если от 20 – то в 2 раза.

Следует заметить, что в апреле 2024-го Зеленский сообщал, что Украина увеличила производство до 10 таких САУ в месяц (то есть в октябре, через полгода, был рост в 1,5 раза минимум).

СПРАВКА. 2С22 "Богдана" – украинская колесная самоходная гаубица. Стала первой украинской САУ, разработанной под натовский калибр 155 мм. Дальность стрельбы: 40-42 км осколочно-фугасным, 45-60 км активно-реактивным снарядом. Над "Богданой" начали работать в 2016 году, опытный образец был уже на параде ко Дню Независимости в 2018-м. Предварительно опытно-конструкторскую работу должны были завершить в 2020, но за год до этого проект фактически остановился. Темп разработки потеряли более чем на год, в частности, из-за проблем с закупкой снарядов. К испытаниям САУ вернулись в мае 2021 года, а предварительные огневые испытания завершили только в январе 2022-го (



После полномасштабного вторжения РФ "Богдана" получила боевое крещение Над "Богданой" начали работать в 2016 году, опытный образец был уже на параде ко Дню Независимости в 2018-м. Предварительно опытно-конструкторскую работу должны были завершить в 2020, но за год до этого проект фактически остановился. Темп разработки потеряли более чем на год, в частности, из-за проблем с закупкой снарядов. К испытаниям САУ вернулись в мае 2021 года, а предварительные огневые испытания завершили только в январе 2022-го ( подробнее здесь ).После полномасштабного вторжения РФ "Богдана" получила боевое крещение в битве за остров Змеиный . В 2023 году систему официально приняли на вооружение украинской армии.