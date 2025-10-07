Минобороны показало ракету, которую прозвали "Пузатый Нептун": вероятные характеристики

Украина представила партнерам новую ракету "Нептун" с утолщением посередине, о которой ранее ничего не было известно

Ракета "Пузатый Нептун" (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

7 октября Минобороны представило премьер-министру Литвы Инге Ругинене, представителям НАТО и другим иностранным гостям возможности украинского производства оружия. В частности, показали версию крылатой ракеты "Нептун", которая до этого времени была неизвестной, сообщает Defense Express.

На фото показана ракета Р-360, имеющая необычное утолщение в середине корпуса. Из-за этого ее в соцсетях прозвали "Пузатым Нептуном".

Пока были известны только две версии этой ракеты – противокорабельная Р-360 и так называемый "Длинный Нептун" с вероятным индексом Р-360Л. Ракурс фото, обнародованного министром обороны Денисом Шмыгалем, не дает сопоставить все три версии ракеты.

Однако военные аналитики отметили, что диаметр "Пузатого Нептуна" соответствует противокорабельной версии (38 см). Размах крыльев и общая длина, вероятно, такие же – 4,5 метра без ускорителя.

Что касается утолщения, то портал Defense Express выдвинул предположение, что это могут быть конформные баки с топливом, позволяющие увеличивать дальность полета ракеты. У стандартного "Нептуна" заявленная дальность составляет 280 км, а у "Длинного Нептуна" – 1000 км.

"Поэтому, учитывая классические градации целевых дальностей, вполне логичным будет сделать предположение, что "Пузатый Нептун" летит на 500 км", – говорят аналитики.

Однако существует также вариант, что путем уменьшения топлива и дальности увеличивается размер боевой части. Поэтому показанная партнерам ракета также может иметь дальность полета в 300 км, а вес боевой части – более 150 кг против 260 кг у "Длинного Нептуна".

"В целом демонстрация европейским партнерам "Нептуна" действительно имеет очень большое значение с целью привлечения инвестиций в производство этих ракет. Потому что тот же "Длинный Нептун" действительно получился лучше MdCN – единственной в Европе собственной дальнобойной крылатой ракеты", – пишет Defense Express.