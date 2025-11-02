Служба безопасности Украины в ночь на 2 ноября поразила позиции россиян на временно оккупированных территориях и показала видео работы.

Отмечается, что серию точных ударов осуществили бойцы спецподразделения "Альфа". Были поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил.

Для атак СБУ использовала беспилотные аппараты "FP-2" с боевыми зарядами 105 кг. Благодаря этому удалось "обеспечить высокую эффективность операции".

"Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте", – отметили в службе.