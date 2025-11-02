СБУ ударила по российским складам и базам на временно оккупированных территориях – видео
Служба безопасности Украины в ночь на 2 ноября поразила позиции россиян на временно оккупированных территориях и показала видео работы.
Отмечается, что серию точных ударов осуществили бойцы спецподразделения "Альфа". Были поражены места скопления техники и личного состава, которые использовались для логистики и распределения вражеских сил.
Для атак СБУ использовала беспилотные аппараты "FP-2" с боевыми зарядами 105 кг. Благодаря этому удалось "обеспечить высокую эффективность операции".
"Служба безопасности Украины продолжает применять все доступные средства для нейтрализации врага и напоминает: мы уничтожим его в любом месте", – отметили в службе.
- Россию ночью 2 ноября атаковали дроны. В частности, в Туапсе поражены танкер и нефтеналивной терминал.
- Впоследствии командующий СБС Мадьяр сообщил, что дронщики поразили пять электроподстанций на территории России общей мощностью более 5000 МВА.
