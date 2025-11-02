Служба безпеки України в ніч проти 2 листопада уразила позиції росіян на тимчасово окупованих територіях та показала відео роботи.

Зазначається, що серію точних ударів здійснили бійці спецпідрозділу "Альфа". Були уражені місця скупчення техніки та особового складу, що використовувалися для логістики та розподілу ворожих сил.

Для атак СБУ використала безпілотні апарати "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг. Завдяки цьому вдалося "забезпечити високу ефективність операції".

"Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці", – зазначили в службі.