СБУ уразила російський порт у Туапсе та підпалила танкер – джерело. В Генштабі підтвердили

В одному з найбільших портів РФ зафіксовано п'ять влучань дронів, пошкоджено мінімум чотири нафтоналивні стендери

Пожежа в Туапсе (Фото: скриншот відео росіян)

Дрони Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вночі 2 листопада атакували нафтотермінал в Туапсе Краснодарського краю. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у СБУ.

Бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ разом з іншими військовими підпалили танкер та уразили навантажувальну інфраструктуру російського порту.

Загалом зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Як зазначив співрозмовник, внаслідок атаки виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі.

У порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії "Роснєфть".

"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", – повідомив поінформований співрозмовник у СБУ.

ДОПОВНЕНО о 14:20. Генштаб Збройних Сил України підтвердив ураження інфраструктури "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї. Торговий термінал у бухті Туапсе на узбережжі Чорного моря є одним із найбільших у Росії.