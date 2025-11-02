СБУ уразила російський порт у Туапсе та підпалила танкер – джерело. В Генштабі підтвердили

СБУ уразила російський порт у Туапсе та підпалила танкер – джерело. В Генштабі підтвердилидоповнено
Дрони Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вночі 2 листопада атакували нафтотермінал в Туапсе Краснодарського краю. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у СБУ.
Бійці центру спецоперацій "Альфа" СБУ разом з іншими військовими підпалили танкер та уразили навантажувальну інфраструктуру російського порту.
Загалом зафіксовано п’ять влучань безпілотників. Як зазначив співрозмовник, внаслідок атаки виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі.
У порту Туапсе розташовані нафтовий термінал і нафтопереробний завод, який належить компанії "Роснєфть".
"Служба безпеки продовжує завдавати ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ, яка дає ворогу ресурси для агресії проти України. Допоки війна триває, "бавовна" на російських НПЗ і далі яскраво палатиме", – повідомив поінформований співрозмовник у СБУ.
ДОПОВНЕНО о 14:20. Генштаб Збройних Сил України підтвердив ураження інфраструктури "РН-Туапсинський НПЗ" у Краснодарському краї. Торговий термінал у бухті Туапсе на узбережжі Чорного моря є одним із найбільших у Росії.
- Росію вночі 2 листопада атакували дрони. Зокрема, в Туапсе були уражені танкер і нафтоналивний термінал.
- Згодом командувач СБС Мадяр повідомив, що дронарі уразили п'ять електропідстанцій загальною потужністю понад 5000 МВА на території Росії.
- Також СБУ повідомила, що вночі била по російських складах та базах на тимчасово окупованих територіях.
