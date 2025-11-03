Саратов ночью атаковали дроны. Замечен пожар в районе нефтезавода
Пожар в Саратове (скриншот видео)

В ночь на 3 ноября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об угрозе атаки дронов в регионе. После этого в районе нефтеперерабатывающего завода на западе самого Саратова заметили пожар.

Как заявили в российском Минобороны, над Саратовской областью якобы уничтожено 29 беспилотников, а всего по стране – якобы 64. Однако подробностей атаки, в частности на нефтезавод, власти региона не озвучили. 

В то же время местные жители публиковали видео атаки по Саратову и пожара после нее. По данным OSINT-анализа телеграм-канала ASTRA, под удар попал якобы именно Саратовский НПЗ.

На видео, которые публикуют в сети, виден пожар в западной части завода, предположительно, рядом с топливными резервуарами. Не исключают, что часть дронов могла попасть в сетки, натянутые над НПЗ в целях безопасности.

Этот завод является одним из старейших российских предприятий. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн. Предприятие уже было атаковано 16 октября.

нпзсаратовудары по РФ