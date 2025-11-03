Саратов ночью атаковали дроны. Замечен пожар в районе нефтезавода
В ночь на 3 ноября губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об угрозе атаки дронов в регионе. После этого в районе нефтеперерабатывающего завода на западе самого Саратова заметили пожар.
Как заявили в российском Минобороны, над Саратовской областью якобы уничтожено 29 беспилотников, а всего по стране – якобы 64. Однако подробностей атаки, в частности на нефтезавод, власти региона не озвучили.
В то же время местные жители публиковали видео атаки по Саратову и пожара после нее. По данным OSINT-анализа телеграм-канала ASTRA, под удар попал якобы именно Саратовский НПЗ.
На видео, которые публикуют в сети, виден пожар в западной части завода, предположительно, рядом с топливными резервуарами. Не исключают, что часть дронов могла попасть в сетки, натянутые над НПЗ в целях безопасности.
Этот завод является одним из старейших российских предприятий. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составлял 4,8 млн тонн. Предприятие уже было атаковано 16 октября.
- 2 ноября Силы беспилотных систем поразили пять электроподстанций на территории России общей мощностью более 5000 МВА.
- Дроны СБУ атаковали российский порт в Туапсе и подожгли танкер, сообщил собеседник LIGA.net. Позже в Генштабе подтвердили атаку.
Комментарии (0)