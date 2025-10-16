РФ под атакой дронов. Взрывалось в Саратове, там один из старейших нефтезаводов – видео
В ночь на 15 октября Россия оказалась под атакой беспилотников. Жители российского Саратова слышали взрывы, а Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропортах Самары и Саратова.
"Временные ограничения введены на вылет и прилет воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По данным российского Telegram-канала ASTRA, жители Саратова сообщают о "большом" количестве взрывов в городе.
Местные паблики распространяют кадры пожара и предполагают, что, вероятно, взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Саратове. Саратовский НПЗ – одно из старейших нефтеперерабатывающих российских предприятий, более известный как завод "Крекинг", входит в структуры "Роснефти" и находится в Заводском районе Саратова.
Местный губернатор Роман Бусаргин сообщил, что от Минобороны РФ поступила информация об угрозе БпЛА, поэтому в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения, все экстренные службы приведены в полную готовность.
Утром Минобороны РФ отчиталось о 51 якобы сбитом или перехваченном беспилотнике: 12 из них – над Саратовской областью.
По данным российского РБК, запрет на вылет и прилет самолетов также продолжает действовать в Тамбове с 00:07 по московскому времени. Кроме этого, в некоторых районах Пензенской области на фоне угрозы беспилотной атаки действует план "Ковер".
