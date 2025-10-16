Росія під атакою дронів. Вибухало у Саратові, там один із найстаріших нафтозаводів – відео

Жителі російського Саратова поскаржилися на атаку дронів. Впроваджувався план "Килим" у кількох аеропортах

Саратовський нафтопереробний завод (Фото: Вікіпедія)

У ніч проти 15 жовтня Росія опинилася під атакою безпілотників. Жителі російського Саратова чули вибухи, а Росавіація повідомила про призупинення польотів у аеропортах Самари й Саратова.

"Тимчасові обмеження введені на виліт і приліт повітряних суден. Обмеження необхідні для забезпечення безпеки польотів", – повідомив представник Росавіації Артем Кореняко.

За даними російського Telegram-каналу ASTRA, жителі Саратова повідомляють про "велику" кількість вибухів у місті.

Місцеві пабліки поширюють кадри пожежі та припускають, що, ймовірно, вибух стався на нафтопереробному заводі у Саратові. Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних російських підприємств, більш відомий як завод "Крекінг", входить у структури "Роснєфті" та знаходиться у Заводському районі Саратова.

Місцевий губернатор Роман Бусаргін повідомив, що від Міноборони РФ надійшла інформація про загрозу БпЛА, відтак у місцях можливої загрози можуть працювати системи оповіщення, всі екстрені служби приведені у повну готовність.

Зранку Міноборони РФ відзвітувало про 51 нібито збитий або перехоплений безпілотник: 12 із них – над Саратовською областю.

За даними російського РБК, заборона на виліт і приліт літаків також продовжує діяти у Тамбові з 00:07 по московському часу. Окрім цього, у деяких районах Пензенської області на тлі загрози безпілотної атаки діє план "Килим".