В Уфі прогримів вибух у районі нафтозаводу "Уфаоргсинтез" – відео

НПЗ "Уфаоргсинтез" (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

В Уфі 15 жовтня прогримів вибух у районі промзони, де розташований нафтопереробний завод. За даними російського Telegram-каналу ASTRA, його атакували дрони, але влада Башкортостану про це мовчить.

Уранці близько 08:00 за Києвом (10:00 за Башкортостаном) в аеропорту Уфи запроваджували обмеження на приймання та виліт літаків – оголосили план "Килим". Але незабаром обмеження зняли, повідомляв представник Росавіації. Такі заходи було вжито через оголошену безпілотну небезпеку.

Як повідомив канал ASTRA, у районі Бірського тракту – дороги, що проходить промзоною, було видно дим після вибуху. За непідтвердженими даними, дрон міг атакувати нафтопереробний завод "Уфаоргсинтез", який належить "Башнєфті" і розташований у тій промзоні.

У мережі публікують відео прольоту дрона над російським містом. Уфа розташована від України на відстані приблизно в 3000 км.