В Уфе прогремел взрыв в районе нефтезавода "Уфаоргсинтез" – видео
В Уфе 15 октября прогремел взрыв в районе промзоны, где расположен нефтеперерабатывающий завод. По данным российского Telegram-канала ASTRA, его атаковали дроны, но власти Башкортостана об этом молчат.
Утром около 08:00 по Киеву (10:00 по Башкортостану) в аэропорте Уфы вводили ограничения на прием и вылет самолетов – объявили план "Ковер". Но вскоре ограничения сняли, сообщал представитель Росавиации. Такие меры были приняты из-за объявленной беспилотной опасности.
По данным канала ASTRA, в районе Бирского тракта – дороги, проходящей по промзоне, был виден дым после взрыва. По неподтвержденным данным, дрон мог атаковать нефтеперерабатывающий завод "Уфаоргсинтез", который принадлежит "Башнефти" и расположен в той промзоне.
В сети публикуют видео пролета дрона над российским городом. Уфа находится от Украины на расстоянии примерно в 3000 км.
- 12 октября FT сообщало, что США несколько месяцев помогают Украине атаковать критические объекты в России. В том числе речь идет о нефтезаводах.
- 15 октября Генштаб подтвердил удар по нефтебазе в Феодосии 13 октября, в результате которого были повреждены 16 резервуаров. Пожар продолжается.
Комментарии (0)