В Уфе прогремел взрыв в районе нефтезавода "Уфаоргсинтез" – видео

НПЗ "Уфаоргсинтез" (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

В Уфе 15 октября прогремел взрыв в районе промзоны, где расположен нефтеперерабатывающий завод. По данным российского Telegram-канала ASTRA, его атаковали дроны, но власти Башкортостана об этом молчат.

Утром около 08:00 по Киеву (10:00 по Башкортостану) в аэропорте Уфы вводили ограничения на прием и вылет самолетов – объявили план "Ковер". Но вскоре ограничения сняли, сообщал представитель Росавиации. Такие меры были приняты из-за объявленной беспилотной опасности.

По данным канала ASTRA, в районе Бирского тракта – дороги, проходящей по промзоне, был виден дым после взрыва. По неподтвержденным данным, дрон мог атаковать нефтеперерабатывающий завод "Уфаоргсинтез", который принадлежит "Башнефти" и расположен в той промзоне.

В сети публикуют видео пролета дрона над российским городом. Уфа находится от Украины на расстоянии примерно в 3000 км.