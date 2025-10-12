FT: США несколько месяцев помогают Украине атаковать критические объекты в России

Разведка США делится более детальными данными с Украиной, что помогло поразить ряд НПЗ и другиъ объектов врага

Последствия одной из атак по НПЗ России (скриншот видео из соцсетей)

США уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальнобойные удары по энергетическим объектам России. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на информацию от многочисленных неназванных официальных лиц Украины и США.

По их словам, это скоординированные действия, направленные на то, чтобы принудить диктатора России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Данные американской разведки помогли нанести несколько ударов по важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы далеко от линии фронта.

Собеседники рассказали, что поддержка усилилась с середины лета. Американская разведка помогает Киеву определять маршрут, высоту, время и ряд других решений, что позволяет дронам уклоняться от российской противовоздушной обороны. По словам трех осведомленных лиц, Вашингтон принимал непосредственное участие во всех этапах планирования.

"Украина выбирала цели для дальних ударов, а Вашингтон затем предоставлял разведданные об уязвимости этих объектов", – рассказал один анонимный чиновник.

Этот поступок – "последний признак" того, что президент США Дональд Трамп усилил свою поддержку Украины на фоне роста недовольства Россией, утверждает FT. Изменения произошли после его телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским в июле, говорят чиновники, знакомые с беседой.

По словам двух собеседников, глава Белого дома дал понять, что поддерживает стратегию по вынуждению Кремля пойти на переговоры. Он также выступает за то, чтобы заставить россиян "почувствовать боль".

Вскоре после этого телефонного звонка четыре человека, знакомых с украинской операцией, сообщили, что из Вашингтона в Киев начали поступать разведданные с более высокой степенью детализации. Благодаря этому Силы обороны смогли составить улучшенную карту с российским ПВО.

Вместе с тем другие осведомленные лица сообщили, что США от себя обозначили приоритетные цели для украинцев. Один из них назвал украинские дроны инструментом, который поможет Вашингтону подорвать российскую экономику.