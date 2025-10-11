Дроны СБУ поразили нефтебазу в Башкортостане в 1400 км от Украины – источник

Беспилотники СБУ поразили нефтебазу "Башнафта", которая находится в 1400 км от Украины

НПЗ "Башнафта-УНПЗ" (Фото: пропагандистские медиа)

Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-УНПЗ" в Башкортостане. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в СБУ.

Завод расположен в городе Уфа, республики Башкортостан, в 1400 километрах от Украины.

Отмечается, что Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров РФ и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами Вооруженные силы врага.

По данным собеседника, после взрывов на территории "Башнафта-УНПЗ" туда начала ехать пожарная техника, а над самим заводом поднимается столб черного дыма. По предварительной информации, после удара беспилотников ЦСО "А" СБУ возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.

"Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане – в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины", – сообщил собеседник в СБУ.

