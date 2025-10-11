Дроны СБУ поразили нефтебазу в Башкортостане в 1400 км от Украины – источник
Дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Башнафта-УНПЗ" в Башкортостане. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в СБУ.
Завод расположен в городе Уфа, республики Башкортостан, в 1400 километрах от Украины.
Отмечается, что Уфа является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих центров РФ и обеспечивает топливом и горюче-смазочными материалами Вооруженные силы врага.
По данным собеседника, после взрывов на территории "Башнафта-УНПЗ" туда начала ехать пожарная техника, а над самим заводом поднимается столб черного дыма. По предварительной информации, после удара беспилотников ЦСО "А" СБУ возгорание произошло в районе установки для переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6.
"Это уже третий за последний месяц дипстрайк СБУ в Башкортостане – в 1400 километрах от Украины. Такие удары демонстрируют, что в глубоком тылу РФ нет безопасных мест. СБУ может дотянуться до любых объектов на территории врага, которые работают на войну против Украины", – сообщил собеседник в СБУ.
- Украина регулярно наносит удары по инфраструктуре оккупантов. В частности, в ночь на 4 октября Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Ленинградской области.
- 6 октября Генштаб сообщал о поражении нефтяной терминал во временно оккупированной Феодосии.
- 9 октября Силы обороны поразили Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области России.
