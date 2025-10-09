Силы обороны поразили крупнейший на юге России газоперерабатывающий завод

Проектная мощность атакованного Коробковского ГПЗ составляет 450 млн куб. м природного и попутного газа в год

Коробовский ГПЗ (Фото: ресурсы оккупантов)

Силы обороны поразили Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На территории обоих предприятий фиксировались взрывы и пожар, информация о последствиях поражения уточняется.

Отмечается, что Коробковский ГПЗ в Котово – один из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге России. Его проектная мощность составляет 450 млн куб. м природного и попутного газа в год и 186 000 тонн широкой фракции легких углеводородов в год.

ЛПДС "Ефимовка" – это станция, обслуживающая несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов в Волгоградской области, имеет пропускную мощность 50 млн тонн в год.

"Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины", – отметили в Генштабе.