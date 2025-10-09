Силы обороны поразили крупнейший на юге России газоперерабатывающий завод
Силы обороны поразили Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственную диспетчерскую станцию "Ефимовка" в Волгоградской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
На территории обоих предприятий фиксировались взрывы и пожар, информация о последствиях поражения уточняется.
Отмечается, что Коробковский ГПЗ в Котово – один из крупнейших заводов по первичной переработке природного газа и попутного нефтяного газа на юге России. Его проектная мощность составляет 450 млн куб. м природного и попутного газа в год и 186 000 тонн широкой фракции легких углеводородов в год.
ЛПДС "Ефимовка" – это станция, обслуживающая несколько магистральных линий по транспортировке нефти и нефтепродуктов в Волгоградской области, имеет пропускную мощность 50 млн тонн в год.
"Силы обороны Украины последовательно осуществляют мероприятия, направленные на подрыв военно-экономического потенциала российской федерации, с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины", – отметили в Генштабе.
- Утром 9 октября в Волгоградской области России пожаловались на пожар газоперерабатывающего завода. Минобороны РФ заявило о якобы 19 сбитых дронов, но несмотря на это губернатор сообщил о поврежденных котельных и, собственно, пожаре на заводе.
- Накануне, по данным Reuters, российский НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" остановил работу крупнейшей установки 6 октября после атаки 4 октября.
