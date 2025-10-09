В Волгоградской области России загорелся газоперерабатывающий завод – видео
В ночь на 9 октября Минобороны РФ начислило 19 якобы сбитых дронов. Больше всего (девять) над Волгоградской областью, где в городе Котово возник пожар на территории ЛУКОЙЛ-Коробковского газоперерабатывающего завода. Об этом сообщают местные паблики и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По словам Бочарова, несмотря на усилия российской ПВО, в результате атаки беспилотников повреждены котельные, есть возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса.
Правда, он умолчал о том, что беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод.
Тем временем российский антикремлевский телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил, что горит именно ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод.
Спутниковые снимки NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) подтверждают пожар на территории предприятия.
- 13 сентября дроны ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл" в Уфе. Значительные повреждения получила вакуумная колонна первичной переработки нефти.
- 27 сентября дроны СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в российской Чувашии, что в 1000 километрах от Украины.
