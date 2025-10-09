В Волгоградской области России загорелся газоперерабатывающий завод – видео

В результате атаки беспилотников в России загорелся газоперерабатывающий завод, который считают крупнейшим переработчиком природного газа в ЮФО

ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод (Фото: Лукойл)

В ночь на 9 октября Минобороны РФ начислило 19 якобы сбитых дронов. Больше всего (девять) над Волгоградской областью, где в городе Котово возник пожар на территории ЛУКОЙЛ-Коробковского газоперерабатывающего завода. Об этом сообщают местные паблики и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По словам Бочарова, несмотря на усилия российской ПВО, в результате атаки беспилотников повреждены котельные, есть возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса.

Правда, он умолчал о том, что беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод.

Тем временем российский антикремлевский телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщил, что горит именно ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод.

Спутниковые снимки NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) подтверждают пожар на территории предприятия.

Спутниковые снимки (NASA FIRMS)

СПРАВКА По данным РФ, Коробковский газоперерабатывающий завод – это крупнейший переработчик природного газа в Южном федеральном округе. Производственная мощность составляет 450 миллионов кубометров газового сырья в год. Значительная часть продукции предприятия, в частности сжиженные газы и стабильный бензин, предназначена для экспорта.