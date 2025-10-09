У Волгоградській області Росії загорівся газопереробний завод – відео

Внаслідок атаки безпілотників у Росії загорівся газопереробний завод, який вважають найбільшим переробником природного газу у Південному федеральному окрузі

ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод (Фото: Лукойл)

У ніч проти 9 жовтня Міноборони РФ нарахувало 19 нібито збитих дронів. Найбільше (дев'ять) над Волгоградською областю, де у місті Котове виникла пожежа на території ЛУКОЙЛ-Коробківського газопереробного заводу. Про це повідомляють місцеві пабліки та губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

За словами Бочарова, попри зусилля російської ПВО, внаслідок атаки безпілотників пошкоджені котельні, є загоряння на території об’єктів паливно-енергетичного комплексу.

Щоправда, він промовчав про те, що безпілотники атакували газопереробний завод.

Тим часом російський антикремлівський телеграм-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомив, що горить саме ЛУКОЙЛ-Коробківський газопереробний завод.

Супутникові знімки NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System) підтверджують пожежу на території підприємства.

Супутникові знімки (NASA FIRMS)

ДОВІДКА За даними РФ, Коробківський газопереробний завод – це найбільший переробник природного газу у Південному федеральному окрузі. Виробнича потужність становить 450 мільйонів кубометрів газової сировини на рік. Значна частина продукції підприємства, зокрема зріджені гази й стабільний бензин, призначена для експорту.