Дрони СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції в російській Чувашії – джерело
Безпілотники Служби безпеки України зупинили роботу нафтоперекачувальної станції в Чуваській Республіці Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в пресслужбі СБУ.
У ніч на 27 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ відпрацювали по НПС "Тиньговатово", що за 1000 кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваської Республіки.
Ураження підтвердив голова Чуваської Республіки та повідомив, що роботу станції тимчасово призупинено до з’ясування ступеня пошкоджень об’єкта.
З власних джерел СБУ отримала підтвердження інформації про влучання в насосну станцію №1 з подальшим горінням. Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено.
"СБУ продовжує "вводити санкції" проти нафтового сектора РФ, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті РФ триватиме й надалі", – повідомив поінформований співрозмовник в СБУ.
Вранці 27 вересня губернатор російського регіону заявив, що республіка зазнала нальоту дронів. Він підтвердив, що удар завдано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу.
- Сили оборони регулярно завдають ударів по російських нафтозаводах та інфраструктурі окупантів. У ніч проти 20 вересня українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій в Самарській і Волгоградській областях.
- У ніч проти 26 вересня Україна вчергове уразила Афіпський НПЗ в Краснодарському краї.
