Дрони СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції в російській Чувашії – джерело

У ніч на 27 вересня далекобійні безпілотники СБУ відпрацювали по НПС "Тиньговатово" в Чувашії

Чуваська Республіка (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

Безпілотники Служби безпеки України зупинили роботу нафтоперекачувальної станції в Чуваській Республіці Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в пресслужбі СБУ.

У ніч на 27 вересня далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ відпрацювали по НПС "Тиньговатово", що за 1000 кілометрів від України в населеному пункті Конар, Чуваської Республіки.

Ураження підтвердив голова Чуваської Республіки та повідомив, що роботу станції тимчасово призупинено до з’ясування ступеня пошкоджень об’єкта.

З власних джерел СБУ отримала підтвердження інформації про влучання в насосну станцію №1 з подальшим горінням. Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинено.

"СБУ продовжує "вводити санкції" проти нафтового сектора РФ, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті РФ триватиме й надалі", – повідомив поінформований співрозмовник в СБУ.

Вранці 27 вересня губернатор російського регіону заявив, що республіка зазнала нальоту дронів. Він підтвердив, що удар завдано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу.

Фото: пропагандистські медіа