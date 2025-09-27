Росіяни заявили про атаку на нафтоперекачувальну станцію в Чувашії: вона зупинила роботу

НПС (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Вранці в суботу, 27 вересня, дрони атакували нафтоперекачувальну станцію в Чувашії. Про це повідомив губернатор російського регіону Олег Ніколаєв.

Він заявив, що республіка зазнала нальоту дронів. Удар завдано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу.

За словами губернатора, загрози населенню та постраждалих нібито немає. Він запевнив, що начебто завдано незначної шкоди. Водночас роботу об'єкта призупинено.

Глава Чувашії стверджує, що вся "система екстреного реагування працює у посиленому режимі, ми тримаємо ситуацію під повним контролем і вживаємо всіх необхідних заходів для безпеки регіону й мешканців".