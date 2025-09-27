Росіяни заявили про атаку на нафтоперекачувальну станцію в Чувашії: вона зупинила роботу
Вранці в суботу, 27 вересня, дрони атакували нафтоперекачувальну станцію в Чувашії. Про це повідомив губернатор російського регіону Олег Ніколаєв.
Він заявив, що республіка зазнала нальоту дронів. Удар завдано по нафтоперекачувальній станції біля селища Конар Цивільського округу.
За словами губернатора, загрози населенню та постраждалих нібито немає. Він запевнив, що начебто завдано незначної шкоди. Водночас роботу об'єкта призупинено.
Глава Чувашії стверджує, що вся "система екстреного реагування працює у посиленому режимі, ми тримаємо ситуацію під повним контролем і вживаємо всіх необхідних заходів для безпеки регіону й мешканців".
- Сили оборони регулярно завдають ударів по російських нафтозаводах та інфраструктурі окупантів. У ніч проти 20 вересня українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій в Самарській і Волгоградській областях.
- У ніч проти 26 вересня Україна вчергове уразила Афіпський НПЗ в Краснодарському краї.
