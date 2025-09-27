Россияне заявили об атаке на нефтеперекачивающую станцию в Чувашии: она остановила работу

НПС (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Утром в субботу, 27 сентября, дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии. Об этом сообщил губернатор российского региона Олег Николаев.

Он заявил, что республика подверглась налету дронов. Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа.

По словам губернатора, угрозы населению и пострадавших якобы нет. Он заверил, что якобы нанесен незначительный ущерб. В то же время работа объекта приостановлена.

Глава Чувашии утверждает, что вся "система экстренного реагирования работает в усиленном режиме, мы держим ситуацию под полным контролем и принимаем все необходимые меры для безопасности региона и жителей".