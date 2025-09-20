Украинские БпЛА остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций в России – источник

Нефтеперекачивающая станция (Фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 20 сентября украинские беспилотники остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций на территории России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Службе безопасности Украины.

Операцию реализовали бойцы СБУ совместно с военнослужащими Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Под атакой оказался ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода "Куйбышев – Тихорецк", которые задействованы в экспорте нефти через порт Новороссийск в Краснодарском крае.

Поражены станции "Зензеватка" (населенный пункт Зензеватка, Волгоградская область), "Совхозная-2" (населенный пункт Прогресс, Самарская область), а также линейно-производственная диспетчерская станция "Самара" (населенный пункт Просвет, Самарская область). В результате атаки украинских беспилотников станции остановили работу и перекачку нефти.

Собеседник отметил, что именно эта инфраструктура приносит в бюджет России нефтедолларовую сверхприбыль, которая питают войну против Украины.

Силы обороны регулярно наносят удары по российским нефтезаводам и инфраструктуре оккупантов. 18 сентября Силы спецопераций атаковали Волгоградский НПЗ, он остановил работу.

В ночь на 20 сентября были поражены НПЗ в Саратовской и Самарской областях РФ.