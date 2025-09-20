Зеленский об ударах по российским НПЗ: Мы стали использовать больше дронов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Успешность ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам свидетельствует о том, что Украина начала использовать больше дальнобойных беспилотников. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на встрече с журналистами, передает Суспільне.

"Что касается НПЗ: дроны у нас есть, мы умеем их производить. Все зависит от количества дронов, которые мы используем за сутки. Я думаю, по результатам последних операций понятно, что мы стали использовать больше дронов", – сказал глава государства.

Он добавил, что пока это недостаточно для тех показателей, которые ставил перед производителями и Министерством обороны.

"Как только количество дронов будет сопоставимо с русскими – они это почувствуют по топливному дефициту, по количеству очередей на заправках. Мы это видим с вами все больше и больше. Долетает немного больше", –подчеркнул Зеленский.

По его словам, на сегодняшний день есть вопрос в финансировании. Производство именно дальнобойных дронов в Украине вышло на уровень, когда все зависит исключительно от наличия денежных средств.

"Далее – важная история с военными объектами, на которые мы также тратим дальнобойные дроны. Военные объекты, склады – это постоянное уничтожение на временно оккупированной территории и на территории России, там, где есть хранение их дронов. Это также оказывает влияние", –добавил президент.

Силы обороны регулярно наносят удары по российским нефтезаводам. 18 сентября Силы спецопераций атаковали Волгоградский НПЗ, он остановил работу.

В ночь на 20 сентября были поражены НПЗ в Саратовской и Самарской областях РФ.