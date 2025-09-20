Зеленский об ударах по российским НПЗ: Мы стали использовать больше дронов
Успешность ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам свидетельствует о том, что Украина начала использовать больше дальнобойных беспилотников. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на встрече с журналистами, передает Суспільне.
"Что касается НПЗ: дроны у нас есть, мы умеем их производить. Все зависит от количества дронов, которые мы используем за сутки. Я думаю, по результатам последних операций понятно, что мы стали использовать больше дронов", – сказал глава государства.
Он добавил, что пока это недостаточно для тех показателей, которые ставил перед производителями и Министерством обороны.
"Как только количество дронов будет сопоставимо с русскими – они это почувствуют по топливному дефициту, по количеству очередей на заправках. Мы это видим с вами все больше и больше. Долетает немного больше", –подчеркнул Зеленский.
По его словам, на сегодняшний день есть вопрос в финансировании. Производство именно дальнобойных дронов в Украине вышло на уровень, когда все зависит исключительно от наличия денежных средств.
"Далее – важная история с военными объектами, на которые мы также тратим дальнобойные дроны. Военные объекты, склады – это постоянное уничтожение на временно оккупированной территории и на территории России, там, где есть хранение их дронов. Это также оказывает влияние", –добавил президент.
- Силы обороны регулярно наносят удары по российским нефтезаводам. 18 сентября Силы спецопераций атаковали Волгоградский НПЗ, он остановил работу.
- В ночь на 20 сентября были поражены НПЗ в Саратовской и Самарской областях РФ.
Комментарии (0)