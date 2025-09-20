Зеленський про удари по російських НПЗ: Ми стали використовувати більше дронів

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Успішність ударів по російських нафтопереробних заводах свідчить про те, що Україна почала використовувати більше далекобійних безпілотників. Про це президент Володимир Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, передає Суспільне.

"Щодо НПЗ: дрони у нас є, ми вміємо їх виробляти. Усе залежить від кількості дронів, які ми використовуємо за добу. Я думаю, за результатами останніх операцій зрозуміло, що ми стали використовувати більше дронів", – сказав глава держави.

Він додав, що наразі це недостатньо для тих показників, які ставив перед виробниками та Міністерством оборони.

"Як тільки кількість дронів буде порівнянною з "русскіми" – вони це відчують за паливним дефіцитом, за кількістю черг на заправках. Ми це бачимо з вами все більше і більше. Долітає трішки більше", – наголосив Зеленський.

За його словами, на сьогодні є питання у фінансуванні. Виробництво саме далекобійних дронів в Україні вийшло на рівень, коли все залежить виключно від наявності коштів.

"Далі – важлива історія з військовими об'єктами, на які ми також витрачаємо далекобійні дрони. Військові об'єкти, склади – це постійне знищення на тимчасово окупованій території й на території Росії, там, де є зберігання їхніх дронів. Це також має вплив", – додав президент.

Сили оборони регулярно завдають ударів по російських нафтозаводах. 18 вересня Сили спецоперацій атакували Волгоградський НПЗ, він зупинив роботу.

У ніч проти 20 вересня було уражено НПЗ у Саратовській та Самарській областях РФ.