Сили оборони уразили Саратовський та Новокуйбишевський НПЗ

У Генштабі підтвердили ураження двох нафтопереробних заводів на території Росії в ніч проти 20 вересня

Саратовський НПЗ (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 20 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по нафтопереробних заводах у Саратовській та Самарській областях та по лінійно-виробничо-диспетчерській станції. Про це повідомив Генштаб.

За даними військових, підрозділи Збройних Сил завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу в Саратові. Він забезпечує 2,54% від загального обсягу нафтоперероблення в Росії.

Там підтверджено вибухи та масштабну пожежу. Остаточні результати ураження уточнюються.

Також підрозділи Сил безпілотних систем уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Він забезпечує перероблення понад 8,8 млн тонн нафти на рік.

Там також зафіксовано вибухи та займання. Деталі уточнюються.

Крім того, підрозділи Сил спеціальних операцій влучили по об’єкту магістральної транспортної інфраструктури – лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара".

Це виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals (до 50% від загального об’єму експорту РФ).

Генштаб наголошує, що всі ці об'єкти залучені у забезпеченні збройних сил Росії.

Пропагандистські медіа з посиланням на місцевих жителів заявляли про вибухи в Самарській та Саратовській областях унаслідок дронів.

А проукраїнський Telegram-канал Supernova+ публікував відео та фото пожеж, які виникли на російських нафтопереробних заводах.