Сили оборони уразили Саратовський НПЗ у Росії

Саратовський НПЗ (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони, завдали ураження Саратовському нафтопереробному заводу у Саратовській області Росії. Про це повідомив Генштаб.

У районі об’єкта пролунали вибухи й виникла пожежа, наслідки ураження наразі уточнюються.

У Генштабі зазначають, що Саратовський нафтопереробний завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та інших нафтопродуктів – загалом понад 20 видів. У 2023 році обсяг його перероблення склав 4,8 млн тонн.

Підприємство використовується для забезпечення потреб російської армії.