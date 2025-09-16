Сили оборони уразили Саратовський НПЗ у Росії
У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони, завдали ураження Саратовському нафтопереробному заводу у Саратовській області Росії. Про це повідомив Генштаб.
У районі об’єкта пролунали вибухи й виникла пожежа, наслідки ураження наразі уточнюються.
У Генштабі зазначають, що Саратовський нафтопереробний завод спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки та інших нафтопродуктів – загалом понад 20 видів. У 2023 році обсяг його перероблення склав 4,8 млн тонн.
Підприємство використовується для забезпечення потреб російської армії.
- Сили оборони в ніч проти 30 серпня уразили Краснодарський і Сизранський нафтопереробні заводи Росії.
- 5 вересня Генштаб підтвердив ураження Рязанського НПЗ, а також складу боєприпасів і БпЛА росіян у районі Луганська й позиції ЗРК С-400 "Тріумф" під Калугою.
- 13 вересня дрони ГУР атакували нафтопереробний завод "Башнєфть-Новойл" в Уфі.
