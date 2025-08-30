Генштаб підтвердив ураження двох нафтопереробних заводів у Росії

Атака на НПЗ Росії (Ілюстрація: t.me/rus_sof)

Сили оборони в ніч проти 30 серпня уразили Краснодарський і Сизранський нафтопереробні заводи Росії. Це підтвердив Генштаб Збройних Сил України.

Удари були завдані підрозділами Сил безпілотних систем і Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення постачання пального до його військових частин.

НПЗ Краснодарський, за даними Генштабу, виробляє світлі нафтопродукти об’ємом три млн тонн на рік. Йдеться про бензини, дизель та авіаційне пальне. Завод забезпечує паливом російську армію.

На НПЗ зафіксовано численні вибухи й пожежу, кажуть військові.

Також було повторно уражено Cизранський НПЗ, який розташований у Самарській області Росії. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум, а обсяги перероблення на рік сягають 8,5 млн тонн.

В районі заводу зафіксована пожежа. Результати вогневого ураження уточнюються.

"Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України", – зазначили в Генштабі.