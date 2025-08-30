Дрони атакували Краснодарський та Самарський НПЗ, виникли масштабні пожежі – відео

У Краснодарському краї заявили, що на території заводу пожежа площею 300 "квадратів"

Пожежа на Самарському НПЗ (скриншот відео окупантів)

Краснодарський край Росії атакували дрони в ніч проти 30 серпня. За словами місцевої влади, пошкоджено одну з технологічних установок на території нафтопереробного заводу.

За словами місцевих жителів, "десятки вибухів" у регіоні пролунали близько 03:30. Після цього в мережі з'явилися кадри масштабної пожежі, за попередніми даними, на території Краснодарського НПЗ.

Пізніше пожежу підтвердили офіційно. За версією оперативного штабу регіону, через падіння уламків дрона на території заводу було пошкоджено одну з технологічних установок. Також почалася пожежа на площі близько 300 кв.м, але постраждалих нібито немає.

На території нафтопереробного заводу працюють пожежники, співробітників підприємства евакуювали.

Під атакою міг бути й Сизранський НПЗ. Як повідомив Telegram-канал Astra, місцеві помітили пожежу на його території. Однак губернатор регіону В'ячеслав Федорищев заявив, що дрони намагалися атакувати промислове підприємство в Сизрані, але удари нібито було відбито.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив атаки на обидва нафтопереробні заводи, до яких причетні оператори 14 полку СБС сумісно з Силами спеціальних операцій.

На Краснодарському НПЗ перебувало авіаційне паливо – 1,1% від загального обʼєму. По Сизранському НПЗ повторно завдали удару. Він виробляв 8,5 млн тонн нафти на рік – 3% від загального обʼєму.