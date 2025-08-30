Дроны атаковали Краснодарский и Самарский НПЗ, возникли масштабные пожары – видео

В Краснодарском крае заявили, что на территории завода пожар площадью 300 "квадратов"

Пожар на Самарском НПЗ (скриншот видео оккупантов)

Краснодарский край России атаковали дроны в ночь на 30 августа. По словам местной власти, повреждена одна из технологических установок на территории нефтеперерабатывающего завода.

По словам местных жителей, "десятки взрывов" в регионе прозвучали около 03:30. После этого в сети появились кадры масштабного пожара, по предварительным данным, на территории Краснодарского НПЗ.

Позже пожар подтвердили официально. По версии оперативного штаба региона, из-за падения обломков дрона на территории завода была повреждена одна из технологических установок. Также начался пожар на площади около 300 кв.м, но пострадавших якобы нет.

На территории нефтеперерабатывющего завода работают пожарные, сотрудников предприятия эвакуировали.

Под атакой мог быть и Сызранский НПЗ. Как сообщил Telegram-канал Astra, местные заметили пожар на его территории. Однако губернатор региона Вячеслав Федорищев заявил, что дроны пытались атаковать промышленное предприятие в Сызрани, но удары якобы были отбиты.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил атаки на оба нефтеперерабатывающих завода, к которым причастны операторы 14 полка СБС совместно с Силами специальных операций.

На Краснодарском НПЗ находилось авиационное топливо – 1,1% от общего объема. По Сызранскому НПЗ повторно нанесли удар. Он производил 8,5 млн тонн нефти в год – 3% от общего объема.