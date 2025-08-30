Генштаб подтвердил поражение двух нефтеперерабатывающих заводов в России

Заводы производят бензин, дизель и авиационное топливо, чем обеспечивают российскую армию

Атака на НПЗ России (Иллюстрация: t.me/rus_sof)

Силы обороны в ночь на 30 августа поразили Краснодарский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы России. Это подтвердил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Удары были нанесены подразделениями Сил беспилотных систем и Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках снижения наступательного потенциала врага и осложнения поставок горючего в его воинские части.

НПЗ Краснодарский, по данным Генштаба, производит светлые нефтепродукты объемом три млн тонн в год. Речь идет о бензинах, дизеле и авиационном топливе. Завод обеспечивает топливом российскую армию.

На НПЗ зафиксированы многочисленные взрывы и пожар, говорят военные.

Также повторно поражен Сызранский НПЗ, который расположен в Самарской области России. Предприятие производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум, а объемы переработки в год достигают 8,5 млн тонн.

В районе завода зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются.

"Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.