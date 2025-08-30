Генштаб подтвердил поражение двух нефтеперерабатывающих заводов в России
Силы обороны в ночь на 30 августа поразили Краснодарский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы России. Это подтвердил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Удары были нанесены подразделениями Сил беспилотных систем и Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках снижения наступательного потенциала врага и осложнения поставок горючего в его воинские части.
НПЗ Краснодарский, по данным Генштаба, производит светлые нефтепродукты объемом три млн тонн в год. Речь идет о бензинах, дизеле и авиационном топливе. Завод обеспечивает топливом российскую армию.
На НПЗ зафиксированы многочисленные взрывы и пожар, говорят военные.
Также повторно поражен Сызранский НПЗ, который расположен в Самарской области России. Предприятие производит бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут, битум, а объемы переработки в год достигают 8,5 млн тонн.
В районе завода зафиксирован пожар. Результаты огневого поражения уточняются.
"Силы обороны принимают меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских захватчиков и заставить Российскую Федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.
- 26 августа Reuters сообщило, что украинские атаки беспилотников нарушили работу по меньшей мере 10 российских НПЗ и остановили около 17% мощностей.
- 28 августа сообщалось, что Украина атаковала два НПЗ в России, за две недели оккупанты потеряли более 20% мощностей.
