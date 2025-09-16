Силы обороны поразили Саратовский НПЗ в России

Саратовский НПЗ (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 16 сентября подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в Саратовской области России. Об этом сообщил Генштаб.

В районе объекта прогремели взрывы и возник пожар, последствия поражения пока уточняются.

В Генштабе отмечают, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод специализируется на производстве бензина, дизельного топлива, мазута, битума, вакуумного газойля, технической серы и других нефтепродуктов – всего более 20 видов. В 2023 году объем его переработки составил 4,8 млн тонн.

Предприятие используется для обеспечения потребностей российской армии.