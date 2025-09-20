Дрони залетіли до Саратова та Самари. Росіяни скаржаться на атаку в районі НПЗ – відео

У ніч проти 20 вересня російський Саратов і Самару атакували безпілотники

Новокуйбишевський НПЗ (Ілюстративне фото: пропагандистські медіа)

У ніч проти 20 вересня у Саратові та Самарі пролунали вибухи через атаку дронів. Росіяни припускають, що безпілотники атакували Саратовський і Новокуйбишевський НПЗ, повідомляють пропагандистські медіа та губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

Бусаргін близько 01:11 написав про загрозу дронів. Під ранок губернатор заявив про те, що нібито внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлового будинку у Саратові.

Росіяни водночас заявили, що у Саратові виникли пожежі, пише Telegram-канал Astra. За словами місцевих, попередньо горить НПЗ.

Проросійський Telegram-канал Shot з посиланням на місцевих написав, що не менше ніж пʼять вибухів пролунало у Самарі й області.

Місцеві жителі також розповіли, що гучні звуки у передмісті Самари почалися близько 3:40. Очевидці стверджують, що було чути близько чотирьох-семи вибухів на південному заході міста, а в небі були спалахи.

Проукраїнський Telegram-канал Supernova+ пише, що дрони атакували Новокуйбишевський НПЗ в Саратові, публікуючи фото пожежі, яка виникла на заводі.