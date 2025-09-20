Дроны залетели в Саратов. Россияне жалуются на атаку в районе НПЗ – видео

Новокуйбышевский НПЗ (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

В ночь на 20 сентября в Саратове прогремели взрывы из-за атаки дронов. Россияне предполагают, что беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ, сообщают пропагандистские медиа и губернатор области Роман Бусаргин.

Бусаргин около 01:11 написал об угрозе дронов. Под утро губернатор заявил о том, что якобы в результате атаки БпЛА есть повреждения жилого дома в Саратове.

Россияне также заявили, что в Саратове возникли пожары, пишет Telegram-канал Astra. По словам местных, предварительно горит Новокуйбышевский НПЗ.

Справка Новокуйбышевский НПЗ – одно из самых мощных нефтеперерабатывающих предприятий Самарской группы НК "Роснефть". Проектная мощность составляет более 8,8 млн тонн нефти в год. Этот завод является одним из основных производителей топлива для самолетов Су-27 и Ту-22М3, которые применяются для ракетных ударов оккупационной армией РФ по Украине.