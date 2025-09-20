Дроны залетели в Саратов. Россияне жалуются на атаку в районе НПЗ – видео
В ночь на 20 сентября в Саратове прогремели взрывы из-за атаки дронов. Россияне предполагают, что беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ, сообщают пропагандистские медиа и губернатор области Роман Бусаргин.
Бусаргин около 01:11 написал об угрозе дронов. Под утро губернатор заявил о том, что якобы в результате атаки БпЛА есть повреждения жилого дома в Саратове.
Россияне также заявили, что в Саратове возникли пожары, пишет Telegram-канал Astra. По словам местных, предварительно горит Новокуйбышевский НПЗ.
СправкаНовокуйбышевский НПЗ – одно из самых мощных нефтеперерабатывающих предприятий Самарской группы НК "Роснефть". Проектная мощность составляет более 8,8 млн тонн нефти в год. Этот завод является одним из основных производителей топлива для самолетов Су-27 и Ту-22М3, которые применяются для ракетных ударов оккупационной армией РФ по Украине.
- Новокуйбышевский НПЗ был по меньшей мере дважды атакован в марте 2024 года: в ночь на 16-е і 23 марта.
- В 2025 году украинские дроны атаковали этот завод в ночь на 10 марта.
- В начале августа стало известно, что Новокуйбышевский НПЗ остановил первичную переработку нефти после атаки беспилотников.
