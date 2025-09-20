Українські БпЛА зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у Росії – джерело

Нафтоперекачувальна станція (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 20 вересня українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій на території Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в Службі безпеки України.

Операцію реалізували бійці СБУ спільно з військовослужбовцями Сил спеціальних операцій Збройних Сил України.

Під атакою опинилася низка нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк", які залучені в експорті нафти через порт Новоросійськ в Краснодарському краї.

Уражено станцію "Зензеватка" (населений пункт Зензеватка, Волгоградська область), "Совхозная-2" (населений пункт Прогрес, Самарська область), а також лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Самара" (населений пункт Просвєт, Самарська область). Унаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти.

Співрозмовник зазначив, що саме ця інфраструктура приносить у бюджет Росії нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України.

Сили оборони регулярно завдають ударів по російських нафтозаводах та інфраструктурі окупантів. 18 вересня Сили спецоперацій атакували Волгоградський НПЗ, він зупинив роботу.

У ніч проти 20 вересня було уражено НПЗ у Саратовській та Самарській областях РФ.