Дроны СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в российской Чувашии – источник

В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники СБУ отработали по НПС "Тиньговатово" в Чувашии

Чувашская Республика (Иллюстративное фото: пропагандистские медиа)

Беспилотники Службы безопасности Украины остановили работу нефтеперекачивающей станции в Чувашской Республике России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в пресс-службе СБУ.

В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ отработали по НПС "Тиньговатово", которая находится в 1000 километрах от Украины в населенном пункте Конар, Чувашской Республики.

Поражение подтвердил глава Чувашской Республики и сообщил, что работа станции временно приостановлена до выяснения степени повреждений объекта.

Из собственных источников СБУ получила подтверждение информации о попадании в насосную станцию №1 с последующим горением. Транспортировка нефти через эту НПС пока приостановлена.

"СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и в дальнейшем", – сообщил информированный собеседник в СБУ.

Утром 27 сентября губернатор российского региона заявил, что республика подверглась налету дронов. Он подтвердил, что удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Гражданского округа.

Фото: пропагандистские медиа