Дроны СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в российской Чувашии – источник
Беспилотники Службы безопасности Украины остановили работу нефтеперекачивающей станции в Чувашской Республике России. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в пресс-службе СБУ.
В ночь на 27 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ отработали по НПС "Тиньговатово", которая находится в 1000 километрах от Украины в населенном пункте Конар, Чувашской Республики.
Поражение подтвердил глава Чувашской Республики и сообщил, что работа станции временно приостановлена до выяснения степени повреждений объекта.
Из собственных источников СБУ получила подтверждение информации о попадании в насосную станцию №1 с последующим горением. Транспортировка нефти через эту НПС пока приостановлена.
"СБУ продолжает "вводить санкции" против нефтяного сектора РФ, который приносит стране-агрессору сверхприбыли, идущие на войну против Украины. Работа над уменьшением количества нефтедолларов в бюджете РФ будет продолжаться и в дальнейшем", – сообщил информированный собеседник в СБУ.
Утром 27 сентября губернатор российского региона заявил, что республика подверглась налету дронов. Он подтвердил, что удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Гражданского округа.
- Силы обороны регулярно наносят удары по российским нефтезаводам и инфраструктуре оккупантов. В ночь на 20 сентября украинские дроны остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций в Самарской и Волгоградской областях.
- В ночь на 26 сентября Украина в очередной раз поразила Афипский НПЗ в Краснодарском крае.
