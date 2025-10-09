Сили оборони уразили найбільший на півдні Росії газопереробний завод – Генштаб
Сили оборони уразили Коробковський газопереробний завод і лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
На території обох підприємств фіксувалися вибухи й пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється.
Зазначається, що Коробковський ГПЗ у Котово – один з найбільших заводів з первинного перероблення природного газу й супутнього нафтового газу на півдні Росії. Його проєктна потужність складає 450 млн куб. м природного й попутного газу на рік і 186 000 тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.
ЛВДС "Єфімовка" – це станція, що обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти та нафтопродуктів у Волгоградській області. Має пропускну потужність 50 млн тонн на рік.
"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, з метою припинення збройної агресії проти України", – зазначили в Генштабі.
- Уранці 9 жовтня у Волгоградській області Росії поскаржилися на пожежу газопереробного заводу. Міноборони РФ заявило про нібито 19 збитих дронів, але попри це губернатор повідомив про пошкоджені котельні та, власне, пожежу на заводі.
- Напередодні, за даними Reuters, російський НПЗ "Кіришінєфтєоргсінтез" зупинив роботу найбільшої установки 6 жовтня після атаки 4 жовтня.
