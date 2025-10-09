Сили оборони уразили найбільший на півдні Росії газопереробний завод – Генштаб

Проєктна спроможність атакованого Коробковського ГПЗ складає 450 млн куб. м природного і попутного газу на рік

Коробовський ГПЗ (Фото: ресурси окупантів)

Сили оборони уразили Коробковський газопереробний завод і лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Єфімовка" у Волгоградській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

На території обох підприємств фіксувалися вибухи й пожежа, інформація про наслідки ураження уточнюється.

Зазначається, що Коробковський ГПЗ у Котово – один з найбільших заводів з первинного перероблення природного газу й супутнього нафтового газу на півдні Росії. Його проєктна потужність складає 450 млн куб. м природного й попутного газу на рік і 186 000 тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

ЛВДС "Єфімовка" – це станція, що обслуговує кілька магістральних ліній з транспортування нафти та нафтопродуктів у Волгоградській області. Має пропускну потужність 50 млн тонн на рік.

"Сили оборони України послідовно здійснюють заходи, спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської федерації, з метою припинення збройної агресії проти України", – зазначили в Генштабі.