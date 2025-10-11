Дрони СБУ уразили нафтобазу в Башкортостані за 1400 км від України – джерело

Безпілотники СБУ уразили нафтобазу "Башнафта", яка розташована за 1400 км від України

НПЗ "Башнафта-УНПЗ" (Фото: пропагандистські медіа)

Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України уразили нафтопереробний завод "Башнафта-УНПЗ" в Башкортостані. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в СБУ.

Завод розташовано в місті Уфа республіки Башкортостан за 1400 кілометрів від України.

Зазначається, що Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів РФ і забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами збройні сили ворога.

За даними співрозмовника, після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом підіймається стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників ЦСО "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

"Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані – за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу РФ немає безпечних місць. СБУ може дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України", — повідомив співрозмовник в СБУ.

