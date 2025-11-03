Саратов уночі атакували дрони. Помічено пожежу в районі нафтозаводу

У Саратові розташований один із найстаріших нафтозаводів Росії, над регіоном нібито збили 29 дронів

Пожежа в Саратові (скриншот відео)

У ніч на 3 листопада губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив про загрозу атаки дронів у регіоні. Після цього в районі нафтопереробного заводу на заході самого Саратова помітили пожежу.

Як заявили в російському Міноборони, над Саратовською областю нібито знищено 29 безпілотників, а всього по країні – нібито 64. Однак подробиць атаки, зокрема на нафтозавод, влада регіону не озвучила.

Водночас місцеві жителі публікували відео атаки по Саратову і пожежі після неї. За даними OSINT-аналізу телеграм-каналу ASTRA, під удар потрапив нібито саме Саратовський НПЗ.

На відео, які публікують у мережі, видно пожежу в західній частині заводу, імовірно, поруч із паливними резервуарами. Не виключають, що частина дронів могла влучити в сітки, натягнуті над НПЗ з метою безпеки.

Цей завод є одним із найстаріших російських підприємств. Станом на 2023 рік обсяг перероблення нафти становив 4,8 млн тонн. Підприємство вже було атаковано 16 жовтня.