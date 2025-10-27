Украинские спецназовцы уничтожили прифронтовой склад топлива россиян и нефтебазу на временно-оккупированной территории Луганской области. Видео работы показали бойцы Сил специальных операций.

Успешные удары по объектам обеспечения армии РФ были нанесены в ночь на 27 октября. Дроны ССО поразили объекты в момент, когда цистерны были заполнены, что усилило эффект.

Склад хранения топлива расположен во временно оккупированном Старобельске, что в Луганской области. А нефтебаза – в самом Луганске.

"Силы специальных операций продолжают наносить асимметричные удары врагу, для ускорения остановки его наступательных потуг", – отметили спецназовцы.